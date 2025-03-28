БУДЕТ ГРОМКО! В апреле в Эстонии выступят трубачи мирового уровня

Фестиваль откроется в Пярну, где 2 апреля в 19:00 в камерном зале Пярнуского концертного дома выступят трубачи Национальной оперы «Эстония» Прийт Аймла, Крис Соммер, солист-трубач Неэме Отс и молодые таланты-трубачи Пярнумаа.

В пятницу, 4 апреля, Tallinn Brass Academy, состоящий из лучших эстонских исполнителей, и K.O.O.R. выступят в церкви Святого Иоанна в Таллинне под руководством признанных дирижеров Михаила Герца и Рауля Талмара. В концерте примут участие солисты: трубач Неэме Отс и лауреаты международных конкурсов молодых трубачей Трин Устав, Эрик Баховски и Ян Мариус Лаур.

В программе прозвучат шедевр Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», «Финляндия» Яна Сибелиуса, произведение Вельо Тормиса и новое сочинение Memory, написанное основателем Orthodox Singers и дирижером Валерием Петровым. Это произведение посвящается памяти выдающегося деятеля музыки для трубы, инициатора и бессменного художественного руководителя Дней Трубы Ааво Отса, а также известного композитора Урмаса Сисаска, ушедших из жизни в позапрошлом году.

В субботу, 5 апреля, трубачи мирового уровня выйдут на сцену большого зала Таллиннской школы музыки и балета. Среди них: солист Хельсинкского филармонического оркестра Паси Пиринен, солист Симфонического оркестра Санта-Чечилии в Риме Альфонсо Гонсалес Баркин, самый титулованный трубач молодого поколения Эстонии Лаур Келлер.

В субботу, 12 апреля, в 17:00 в Домском соборе Хаапсалу выступит Таллиннский ансамбль трубачей.

В среду, 16 апреля, в 19:00 в зале Тартуского университета выступит солист-трубач Испанского национального симфонического оркестра Адан Дельгадо Иллада вместе с выдающимся профессором эстонской камерной музыки Мати Рейманном. В концерте также примет участие Трийн Устав, недавно одержавшая победу в престижном молодежном конкурсе в Лос-Анджелесе.

В четверг, 17 апреля, в 18:00 в камерном зале концертного зала Geneva в Нарве выступит солист Испанского национального симфонического оркестра Адан Дельгадо Иллада вместе с Кайсой Лаасик (фортепиано). В концерте примут участие ученики Нарвской музыкальной школы и лауреаты международных конкурсов молодых трубачей Эрик Баховски и Ян Мариус Лаур.

В четверг, 17 апреля, в 20:00 на сцену таллиннского джаз-клуба Philly Joe’s выйдет испанская звезда джазовой музыки - трубач Давид Пастор со своим квартетом.