ТУРИСТЫ В ЯРОСТИ Популярный пляж в Испании ввел ограничения

Чиновники отмечают, что приказ исходит из отчета, показывающего, что линия прилива поднялась за последние годы в результате изменения климата. В этом регионе зонтики должны находиться на расстоянии не менее шести метров от моря, чтобы учитывать высокие приливы.

«Хотя это нарушило наши первоначальные планы, это не прихоть Береговой службы, а результат исследования, проведенного в 2024 году, который показывает, как пляж изменился в последнее время, причем ключевым фактором стало изменение климата», - отметил советник по городскому обслуживанию Сан-Себастьяна Карлос Гарсия.

Однако мэр города Энеко Гойя обвинил Береговую службу в том, что она делает жизнь невыносимой, заявив, что это просто еще одно нерациональное решение. При этом подчеркивается, что на пляжах Ондаррета и Ла-Сурриола сохранятся обычные зонтики.