Недавно портал Elu24 писал о проблемной зоозащитнице Ирмели Грёнберг, на приют которой жалуются соседи. После нескольких статей Грёнберг отправила свою статуэтку «Гордость Эстонии» Катрин Луст, журналистке, снимавшей разоблачающий сюжет.
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КАК И БЫЛО ОБЕЩАНО ⟩ Печально известная зоозащитница отдала свою статуэтку «Гордость Эстонии» Катрин Луст
В прошлый понедельник в передаче Kuuuurija соседи Ирмели Грёнберг, возглавляющей НКО Aita Mind Koju и удостоенной звания «Гордость Эстонии», которую присуждают на TV3, рассказали, как ее деятельность нарушает их покой. По словам соседей, им уже много лет приходится мириться с постоянным лаем собак и неприятным запахом.