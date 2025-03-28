КАК И БЫЛО ОБЕЩАНО Печально известная зоозащитница отдала свою статуэтку «Гордость Эстонии» Катрин Луст

В прошлый понедельник в передаче Kuuuurija соседи Ирмели Грёнберг, возглавляющей НКО Aita Mind Koju и удостоенной звания «Гордость Эстонии», которую присуждают на TV3, рассказали, как ее деятельность нарушает их покой. По словам соседей, им уже много лет приходится мириться с постоянным лаем собак и неприятным запахом.