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КАК И БЫЛО ОБЕЩАНО Печально известная зоозащитница отдала свою статуэтку «Гордость Эстонии» Катрин Луст

Перевод: Герман Аверьянов
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Ирмели Гренберг.
Ирмели Гренберг. Фото: Ekraanitõmmis saatest

Недавно портал Elu24 писал о проблемной зоозащитнице Ирмели Грёнберг, на приют которой жалуются соседи. После нескольких статей Грёнберг отправила свою статуэтку «Гордость Эстонии»​ Катрин Луст, журналистке, снимавшей разоблачающий сюжет.

В прошлый понедельник в передаче Kuuuurija соседи Ирмели Грёнберг, возглавляющей НКО Aita Mind Koju и удостоенной звания «Гордость Эстонии», которую присуждают на TV3, рассказали, как ее деятельность нарушает их покой. По словам соседей, им уже много лет приходится мириться с постоянным лаем собак и неприятным запахом.

Благотворительная организация, занимающаяся спасением животных, работает в Килинги-Нымме. По данным передачи, под опекой приюта находятся почти 90 животных. Помимо жалоб на лай и запах, соседи утверждают, что и условия содержания животных далеки от идеальных. Сама Ирмели Грёнберг настаивает, что условия в ее приюте соответствуют требованиям Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA). 

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