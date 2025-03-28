КВН Эстонии приглашает на юбилейный спецпроект «Нам 30 лет!»

В программе примут участие две команды:

Сборная классиков, в составе которой игроки, выступавшие в клубе начиная с 1995 года, и Сборная тиктокеров - команда, объединяющая участников восьми современных коллективов Лиги Юмора.

Зрителей ждет разнообразие жанров: от классических «визиток» до стендапа и импровизации. Это будет встреча традиций и новых форматов, зрелого опыта и молодой энергии.

По словам руководителя КВН Эстонии Максима Волкова, уже 30 лет Клуб остается площадкой, где юмор живет, развивается и объединяет.

«Мы гордимся, что интерес к проекту не угасает - к нам продолжают приходить яркие игроки, а зал остается полным. Клуб меняется вместе со временем, сохраняя при этом свое уникальное лицо и атмосферу», - говорит Волков.

30 лет назад, 31 марта 1995 года игрой команд ТТУ и «Чертова Дюжина» стартовал первый сезон чемпионата Эстонии. В первом сезоне приняли участие шесть команд, а чемпионом стала команда лагеря «Котка».

За три десятилетия турнир не раз менял название и формат, при этом оставаясь популярным как у участников, так и у зрителей. Финал Лиги Юмора прошлого сезона прошел при полном аншлаге, и новый юбилейный сезон Лига открывает спецпроектом в Центре русской культуры.

Юбилейный вечер - это не только повод оглянуться назад, но и возможность взглянуть в будущее с улыбкой. Организаторы приглашают всех поклонников Клуба и тех, кто ценит живой юмор, провести этот вечер вместе.