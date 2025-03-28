Если вы входите в число тех, кто активно следит за различными любителями кулинарии на таких площадках, как TikTok и Instagram, вы, скорее всего, уже заметили эту закуску из двух ингредиентов, которая становится все более популярной, но если вы понятия не имеете об этом, тогда читайте дальше и узнайте, что это такое и как приготовить эту закуску на своей кухне.
Новая закуска покорила Интернет: хрустящий рецепт из двух ингредиентов
Если вы любите хрустящий сыр и лук, то вы из тех, кто, если еще не пробовал, то, скорее всего, в ближайшем будущем попробует приготовить закуску на основе двух продуктов и духовки.
Самое популярное видео в TikTok с этим рецептом было просмотрено 19,5 миллионов раз. «Хрустящие сырные чипсы», «Сырно-луковые чипсы» и подобные названия относятся к закуске, покорившей соцсети и многие кухни.
@hungryhappens 2 Ingredient Onion Ring Chips 🧅 full recipe is on my site: HungryHappens.Net #lowcarb ♬ original sound - STELLA DRIVAS
Для приготовления популярной закуски понадобится тертый сыр и лук. Чтобы усилить вкус, вы, конечно, можете посыпать лук любимыми специями.
Процесс приготовления: лук нарезаем кольцами. На бумагу для выпечки разложите тертый сыр, сверху разложите кольца лука, посыпьте специями и запеките в духовке. Выпекайте при температуре 200 градусов около 20 минут или пока сыр не станет коричневым. Затем достаньте из духовки, дайте остыть и разрежьте на кусочки так, чтобы на каждом было по колечку лука.
Как и многие рецепты, этот можно дополнять и корректировать, например, добавляя перец халапеньо или кусочки бекона, поливая лук любым приятным на вкус соусом.
@thetastebud Made the viral onion ring chips with sliced sweet onions, Parmesan cheese, jalapeños, and Pono Hawaiian Foods Island Chili Crunch (check the link in my bio). Baked at 400° for 18-20 minutes and they came out crispy, caramelized and crunchy! #onionringchip #chilioil #foodtiktok ♬ Anxiety - Doechii
Попробуйте! И - пусть будет вкусно!