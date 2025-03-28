На эстонском портале по поиску работы появилось необычное предложение - ищут предсказателя. При этом новому сотруднику предлагается довольно высокая зарплата - до 3000 евро.
В объявлении сказано: «Предлагаем работу предсказателю. Гадание по телефону из дома. Место нахождения - в Эстонии, в городе или деревне, не имеет значения. Главное - доступ к мобильной сети Telia».
Фирма Ennustus OÜ предлагает работу предсказателю, который может находиться на линии как можно больше времени. Можно самостоятельно входить и выходить из системы, а также работать в удобное для себя время.
Для того, чтобы участвовать в конкурсе на рабочее место, отправьте резюме и обязательно мотивационное письмо с описанием ваших навыков и опыта в гадании.
В объявлении уточняется, что договор заключается только с юридическим лицом (OÜ, UÜ, FIE и другие). Оплата производится раз в месяц на основании детализации звонков.
Требования к кандидату:
- Отличные навыки гадания, общения, умение слушать и понимать людей.
- Отличное владение эстонским языком, знание русского будет преимуществом.
- Спокойная и приватная рабочая среда дома.
- Обязательство отвечать на все звонки в оговоренные смены (с 7:00 до 23:00) или в любое время, когда вы находитесь на линии. Смены не являются обязательными. Можно работать по своему графику. Предпочтение отдается кандидатам с хорошими навыками предсказания и общения.
- Общение с клиентами происходит только через линию предсказаний 900 1727. Личные встречи, обмен контактами и реклама других услуг запрещены. Мы сотрудничаем только с честными и лояльными людьми.
- Необходим отдельный мобильный телефон. SIM-карта предоставляется работодателем.
- Владение компьютером на базовом уровне.
Фирма предлагает: стабильную и интересную работу, уникальную возможность развиваться как предсказатель на старейшей и лучшей линии предсказаний в Эстонии; ежемесячную оплату, зависящую от результата, без необходимости покидать дом; возможность дежурить в заранее согласованные дни (с 7:00 до 23:00) и отвечать на звонки в любое удобное время; уникальную возможность учиться и развивать свои способности предсказания, применяя талант и навыки в работе.
«Также это отличная возможность помочь людям, улучшить карму и зарабатывать деньги, даже находясь в загородном доме или совмещая работу с домашними делами», - сказано в объявлении.
На странице фирмы Ennustus OÜ в данный момент числится 11 предсказателей. Минута разговора с предсказателем по телефону стоит 2.99 евро, а письменное предсказание, которое вышлют вам на электронную почту - 50 евро.
Вы можете выбрать своего любимого предсказателя, набрав его двузначный короткий номер сразу после начала приветственного сообщения. Если выбранный предсказатель занят, ваш звонок будет перенаправлен к первому свободному предсказателю на линии.
«Чем точнее вы опишете свою ситуацию и сформулируете вопросы, тем более точное и качественное предсказание получите. Можно, конечно, задавать и общие вопросы, но тогда карты дадут лишь общий ответ.
С помощью карт можно более детально рассмотреть ближайшее будущее. Поскольку жизнь постоянно меняется в зависимости от ваших решений и поступков, имеет смысл время от времени обращаться к предсказателю для повторного анализа ситуации. Карты могут указать направление, но выбор всегда остается за вами. Иногда их послание помогает заметить важные детали, которые иначе могли бы остаться без внимания», - сказано на странице услуги.
Для полноценного предсказания клиенту советуют выделить 20-40 минут, так как это позволит предсказателю лучше прочувствовать вашу ситуацию и передать послание карт максимально точно и развернуто.