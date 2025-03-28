Фирма предлагает: стабильную и интересную работу, уникальную возможность развиваться как предсказатель на старейшей и лучшей линии предсказаний в Эстонии; ежемесячную оплату, зависящую от результата, без необходимости покидать дом; возможность дежурить в заранее согласованные дни (с 7:00 до 23:00) и отвечать на звонки в любое удобное время; уникальную возможность учиться и развивать свои способности предсказания, применяя талант и навыки в работе.

«Также это отличная возможность помочь людям, улучшить карму и зарабатывать деньги, даже находясь в загородном доме или совмещая работу с домашними делами», - сказано в объявлении.

Страница Ennustus OÜ. Фото: скриншот

На странице фирмы Ennustus OÜ в данный момент числится 11 предсказателей. Минута разговора с предсказателем по телефону стоит 2.99 евро, а письменное предсказание, которое вышлют вам на электронную почту - 50 евро.

Вы можете выбрать своего любимого предсказателя, набрав его двузначный короткий номер сразу после начала приветственного сообщения. Если выбранный предсказатель занят, ваш звонок будет перенаправлен к первому свободному предсказателю на линии.

«Чем точнее вы опишете свою ситуацию и сформулируете вопросы, тем более точное и качественное предсказание получите. Можно, конечно, задавать и общие вопросы, но тогда карты дадут лишь общий ответ.

С помощью карт можно более детально рассмотреть ближайшее будущее. Поскольку жизнь постоянно меняется в зависимости от ваших решений и поступков, имеет смысл время от времени обращаться к предсказателю для повторного анализа ситуации. Карты могут указать направление, но выбор всегда остается за вами. Иногда их послание помогает заметить важные детали, которые иначе могли бы остаться без внимания», - сказано на странице услуги.

Для полноценного предсказания клиенту советуют выделить 20-40 минут, так как это позволит предсказателю лучше прочувствовать вашу ситуацию и передать послание карт максимально точно и развернуто.