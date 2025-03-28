Названы переоцененные туристические направления, которые не стоят своих денег

По данным издания, путешественники назвали направления, в которых многие мечтают побывать хотя бы раз в своей жизни. Одним из таких мест оказалось Монако, известное роскошью и потрясающими видами. Пользователи ответили, что цены там «дико завышены», а местное население является недружелюбным. Также путешественники пожаловались на неприятный опыт во время прогулки улочкам Монако.

«Ширина тротуаров составляет 30 см, вокруг только высокие, бессмысленные, роскошные многоквартирные дома, на улице ничего нет, а вокруг слышен сильный шум и выхлопные газы от бесконечно проносящихся мимо Ferrari», - рассказал один из пользователей.

Среди плюсов отдыха в Монако туристы назвали казино, откуда можно уйти с большей суммой, чем вы пришли.

Также переоцененным направлением туристы назвали Мальдивы, известные своими прекрасными пляжами и атмосферой роскоши. По словам пользователей, виллы и нетронутые пляжи действительно являются потрясающими. Однако насладиться подобным отдыхом можно и в странах в Юго-Восточной Азии или даже в тихоокеанских островных государствах, причем гораздо дешевле.

Дубай тоже оказался в списке. Это популярное туристическое направление предлагает захватывающую культурную программу и уникальные впечатления для путешественников. Среди главных претензий к Дубаю была дороговизна. Также путешественники заявили, что у них создалось впечатление, будто этот город кажется «пустым».

«Все кажется огромным, дорогим, пустым и бездушным», - пожаловался один из пользователей Reddit.

Лас-Вегас также разочаровал туристов. Пользователи отметили, что город казино стал «слишком дорогим и многолюдным» по сравнению со былыми временами из-за курортных сборов, которые представляют собой дополнительную статью расходов.

«Сейчас там слишком мало недорогих развлечений. Был там трижды за 40 лет. Больше не поеду никогда», - сообщил один из путешественников.

Кроме того, в списке переоцененных направлений назвали Швейцарию из-за дороговизны отдыха.

«Она настолько дорогая, что ею трудно наслаждаться. Две булочки и два капучино стоят целых 35 долларов», - пожаловался пользователь под ником Anon0207.

Среди разочаровавших направлений также оказалась Коста-Рика, где, по мнению путешественников, дорого и многолюдно. По такому же критерию туристы оценили Сейшельские острова, Дублин, Лихтенштейн и города в Норвегии.