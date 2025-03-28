Тела загадочно погибших Джина Хэкмена и его жены до сих пор не захоронены: что происходит?

У Хэкмена трое детей от первого брака - сын и две дочери - и состояние, которое оценивается в 80 миллионов долларов. Согласно завещанию, которое актер не обновлял 20 лет, активы он планировал оставить второй супруге - Бетси, которой теперь тоже нет в живых.

Аракава, оказалось, тоже позаботилась о том, кому достанется нажитое ей в случае смерти. Пианистка распорядилась перечислить деньги в траст, который покроет медицинские долги, а остаток будет распределен среди благотворительных организаций.

Актер, к слову, и сам говорил о непростых отношениях с детьми, однако поговаривают, что в последние годы он сблизился с сыном. Сообщалось, что звездный наследник уже нанял юриста с сильной командой и в полной готовности побороться за состояние отца со своими сестрами. В каких они отношениях на данный момент, неизвестно.

Напомним, что сперва у правоохранительных органов были предположения, что супруги погибли от отправления угарным газом. Позднее выяснилось, что 65-летняя Аракава скончалась от редкого хантавируса, переносчиком которого являются мыши и крысы, а Джин с прогрессирующей болезнью Альцгеймера провел неделю с мертвой женой. В итоге 95-летний актер умер из-за остановки кардиостимулятора.