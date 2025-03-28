В Италии раздают дома по одному евро: что на самом деле стоит за этим предложением

В последние годы вы могли часто видеть сообщения, что в Италии провинциальные городки раздают старые дома за 1 евро с условием, что покупатель отремонтирует дом и будет в нем жить. Хотя предложение может казаться выгодным, стоит понимать, что на самом деле получает покупатель за этот евро. Ведь переклейкой обоев там дело никогда не ограничивается.

Как пишет Daily Mail, программу раздачи заброшенных домов за 1 евро инициировало правительство Италии в 2017 году, чтобы способствовать развитию местной экономики и привлечению новых жителей в провинциальные городки и села, которые приходят в упадок из-за переезда молодежи в крупные города. В рамках программы почти любой может стать владельцем дома в одном из многих живописных поселков по всей Италии.

Предложение привлекает как некоторых итальянцев, так и граждан других европейских стран и США - в первую очередь тех, кому надоели шумные мегаполисы и кому хочется более медленного и простого образа жизни. Однако на самом деле предложение купить дом за 1 евро содержит в себе дополнительные условия, которые потянет далеко не каждый.