Некоторые покупатели быстро понимают, что заключили не такую уж и выгодную сделку.
В Италии раздают дома по одному евро: что на самом деле стоит за этим предложением
В последние годы вы могли часто видеть сообщения, что в Италии провинциальные городки раздают старые дома за 1 евро с условием, что покупатель отремонтирует дом и будет в нем жить. Хотя предложение может казаться выгодным, стоит понимать, что на самом деле получает покупатель за этот евро. Ведь переклейкой обоев там дело никогда не ограничивается.
Как пишет Daily Mail, программу раздачи заброшенных домов за 1 евро инициировало правительство Италии в 2017 году, чтобы способствовать развитию местной экономики и привлечению новых жителей в провинциальные городки и села, которые приходят в упадок из-за переезда молодежи в крупные города. В рамках программы почти любой может стать владельцем дома в одном из многих живописных поселков по всей Италии.
Предложение привлекает как некоторых итальянцев, так и граждан других европейских стран и США - в первую очередь тех, кому надоели шумные мегаполисы и кому хочется более медленного и простого образа жизни. Однако на самом деле предложение купить дом за 1 евро содержит в себе дополнительные условия, которые потянет далеко не каждый.
Вместе с домом покупатель получает обязательство отремонтировать его. И часто - не как попало, а в соответствии с определенным архитектурным стилем, согласованным с мэрией. Как правило, время на ремонт жестко ограничено - три года. А по истечению срока, если не успели - штраф, или даже расторжение договора и конфискация дома.
Часто дома находятся в настолько ужасном состоянии, что им нужен не только косметический ремонт, но и настоящие спасательно-восстановительные работы, без которых сооружение может совсем рухнуть. Ведь речь идет о заброшенных домах, которые стояли пустыми годами или даже десятилетиями. И часто это дома, построенные в позднем Средневековье или в эпоху Возрождения.
Интернет-портал Case 1 Euro (Дома за 1 евро) дает довольно неплохое понимание того, что вы получаете по подобной сделке. На сайте представлено несколько домов в городке Муссомели, которые можно приобрести в рамках правительственной программы.
Как видно на снимках, в лучшем случае речь идет о постройках, требующих масштабного косметического ремонта и снаружи, и внутри. Расходы на ремонт стартуют от 20 тысяч евро и могут достигать нескольких сотен тысяч евро.