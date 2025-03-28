Умерла автор книг «Дневники вампира»

Ее партнерша Джули Дивола и ее сестра Джуди Клиффорд рассказали, что Эл Джей Смит умерла еще 8 марта, но они не распространялись о ее смерти, желая попрощаться без наплыва фанатов и прессы.

Эл Джей Смит, настоящее имя которой Лиза Джейн Смит, выпустила более двух десятков опубликованных книг, а еще три неопубликованные работы были завершены незадолго до ее смерти. Читатели раскупали миллионные тиражи, начиная с фэнтезийного романа «Ночь солнцестояния», который она начала писать еще в старшей школе.

Книга, опубликованная в 1987 году, была продана тиражом всего около 5000 экземпляров, но заинтересовала редактора Alloy Entertainment, компании по упаковке и производству книг, которая с тех пор была приобретена Warner Brothers. Такие компании придумывают идеи для книг, находят для них авторов, а затем продают их издателям.

Тогда на пике популярности были готические романы про вампиров в стиле Энн Райс, чей роман «Интервью с вампиром» (1976) вдохновил на создание фильма с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях.

Компания Alloy Entertainment стремилась создать молодежную версию сверхъестественного романа и подписала контракт с Смит на написание «Дневников вампира» - сериала, в центре которого - любовный треугольник между популярной старшеклассницей Еленой Гилберт и двумя братьями-вампирами, Стефаном и Дэймоном Сальваторе.