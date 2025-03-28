Умерла писательница Эл Джей Смит, автор романов для молодежи, наиболее известная по книгам серии «Дневники вампира», который стал популярной телевизионной драмой. Эл Джей было 66 лет, остаток жизни она провела в больнице, страдая от редкого аутоиммунного заболевания, пишет Focus.
Умерла автор книг «Дневники вампира»
Ее партнерша Джули Дивола и ее сестра Джуди Клиффорд рассказали, что Эл Джей Смит умерла еще 8 марта, но они не распространялись о ее смерти, желая попрощаться без наплыва фанатов и прессы.
Эл Джей Смит, настоящее имя которой Лиза Джейн Смит, выпустила более двух десятков опубликованных книг, а еще три неопубликованные работы были завершены незадолго до ее смерти. Читатели раскупали миллионные тиражи, начиная с фэнтезийного романа «Ночь солнцестояния», который она начала писать еще в старшей школе.
Книга, опубликованная в 1987 году, была продана тиражом всего около 5000 экземпляров, но заинтересовала редактора Alloy Entertainment, компании по упаковке и производству книг, которая с тех пор была приобретена Warner Brothers. Такие компании придумывают идеи для книг, находят для них авторов, а затем продают их издателям.
Тогда на пике популярности были готические романы про вампиров в стиле Энн Райс, чей роман «Интервью с вампиром» (1976) вдохновил на создание фильма с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях.
Компания Alloy Entertainment стремилась создать молодежную версию сверхъестественного романа и подписала контракт с Смит на написание «Дневников вампира» - сериала, в центре которого - любовный треугольник между популярной старшеклассницей Еленой Гилберт и двумя братьями-вампирами, Стефаном и Дэймоном Сальваторе.
Первые три книги, написанные для HarperCollins, были опубликованы в 1991 году, а четвертая вышла в 1992 году. Однако Смит, чьим первым агентом была ее машинистка, которая никогда не представляла клиентов, рассказывала The Wall Street Journal, что написала трилогию за аванс всего в несколько тысяч долларов, не осознавая, что это работа по найму, а значит, она не владеет авторскими правами или персонажами.
Она продолжала писать другие серии для молодежи до конца 1990-х, когда ее карьера вступила в бурный период. Почти на десятилетие она была занята семейными трагедиями.
Однако во время ее периода затишья популярность книг о вампирах резко возросла, поднявшись на волне успеха серии «Сумерки» Стефани Майер. К 2007 году продажи «Дневников вампира» возросли, и мисс Смит заключила контракт на продолжение серии, написав новую трилогию для Alloy Entertainment, за что она имела право на половину гонорара.
В 2009 году «Дневники вампира» были адаптированы в драматический телесериал, который выдержал восемь сезонов на канале CW Network.
К 2014 году было продано более пяти миллионов экземпляров серии книг «Дневники вампира», но саму Смит уволили в 2011 году из-за творческих разногласий. В итоге книги писали писатели-призраки под псевдонимом Обри Кларк.
В итоге сама Смит стала писать фанфики про своих же персонажей. И вернула себе популярность. Незадолго до смерти она закончила роман для взрослых «Колыбельная» о постапокалиптическом мире.