Короля Карла III срочно госпитализировали

«После запланированного и продолжающегося лечения от рака сегодня утром Король почувствовал временные побочные эффекты, которые требовали короткого периода наблюдения в больнице», - говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что 76-летний Карл, у которого в феврале прошлого года диагностировали рак, возьмет короткий перерыв в публичных выступлениях, а его дневные мероприятия были отложены.

В то же время на момент публикации материала Карл III уже вернулся в свою резиденцию.

«Сейчас Его Величество вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, по совету врачей, завтрашняя ежедневная программа также будет перенесена. Его Величество хотел бы прислать свои извинения всем тем, кому это может причинить неудобства или разочарования», - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Express US отмечает, что 28 марта король Великобритании планировал визит в Бирмингем. Ожидается, что на следующей неделе его график работы будет продолжаться в обычном режиме, хотя в последнюю минуту может быть принято решение, чтобы защитить и отдать приоритет дальнейшему выздоровлению короля.

7 апреля у короля Великобритании запланирован визит в Италию вместе с супругой, королевой Камиллой.