Меган Фокс родила дочь

«Она наконец-то здесь!! Наше маленькое небесное семя», - подписал пост артист.

Он добавил, что сочинил партитуру рождения своей маленькой девочки с Трэвисом Баркером, Big Slim, Truck Norris, No Love for the Middle Child и Shaan Singh.

Хотя артист не раскрыл имени ребенка, Колсон Бейкер (настоящее имя певца) подробно рассказал, что она «родилась в 432 HZ», и что ее появление на свет было путешествием. Вибрации, создаваемые музыкой с частотой 432 Гц, как полагают, оказывают успокаивающее действие на нервную систему, уменьшают физический дискомфорт и расслабляют мышечное напряжение.

Меган Фокс уже воспитывает троих сыновей - 12-летнего Ноа, 11-летнего Бодхи и восьмилетнего Джорни от бывшего мужа Брайана Остина Грина, с которым была в браке с 2010 по 2021 год.

С отцом своей дочери звезда разорвала помолвку в марте прошлого года, а в конце прошлого года они и вовсе расстались после череды слухов и скандалов. Знаменитость прекратила общение с бывшим женихом, что немало его расстроило.

Для Колсона этот ребенок стал вторым, у него уже есть дочь Кейси от отношений с Эммой Кэннон. Первенец певца родилась в 2009 году. Меган Фокс пока что хранит молчание по поводу пополнения в семье. На ее странице в соцсети есть только фото, которым модель сообщила о своей беременности.

Несмотря на то, что во время беременности она не озвучивала пол малыша, актриса снялась в клипе бывшего жениха, где сыграла маму девочки.