Прокуратура оспорила освобождение заключенного, отбывающего пожизненное наказание: убил троих человек, включая ребенка

Вируский уездный суд постановил досрочно освободить из тюрьмы 70-летнего Бориса Бармотина, приговоренного к пожизненному заключению за тройное убийство, совершенное в 1999 году. Однако, несмотря на то что, по мнению Государственного суда, перед освобождением его следует поместить в колонию открытого типа, Бармотин не провел там ни дня.