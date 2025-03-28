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Прокуратура оспорила освобождение заключенного, отбывающего пожизненное наказание: убил троих человек, включая ребенка

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Jakob Juksaar / Urmas Luik

Прокуратура обжаловала досрочное освобождение 70-летнего Бориса Бармотина, отбывающего пожизненное заключение за тройное убийство, сочтя его преждевременным. По словам прокуратуры, риски, связанные с освобождением мужчины, не были оценены должным образом.

Вируский уездный суд постановил досрочно освободить из тюрьмы 70-летнего Бориса Бармотина, приговоренного к пожизненному заключению за тройное убийство, совершенное в 1999 году. Однако, несмотря на то что, по мнению Государственного суда, перед освобождением его следует поместить в колонию открытого типа, Бармотин не провел там ни дня.

Согласно закону, заключенного, отбывающего пожизненное наказание, можно перевести в колонию открытого типа после 23 лет заключения, а досрочно освободить - после 25 лет. До 2018 года этот срок составлял 30 лет.

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