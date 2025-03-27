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«Где твои охранники?» Неожиданно на помощь эстонской поэтессе поспешил Томми Кэш

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Фото статьи
Фото: Kristjan Teedema

«Я печально покачала головой и уже была готова отправиться обратно в сторону Балтийского вокзала, когда ко мне подошел молодой человек в черном капюшоне...» - делится поэтесса Кристийна Эхин в социальных сетях историей о том, как у нее не оказалось наличных, чтобы заплатить за кофе, но внезапно ей на помощь пришел никто иной, как Томми Кэш.

Эхин пишет, что в субботу, перед тем как сесть в Таллинне на поезд до Тарту, ей нужно было набрать 10 000 шагов.

Неожиданно она оказалась в солнечном, но довольно потрепанном уголке Копли.

«Перед одним подвальным окном к проволоке вместо занавески был прикреплен фартук. "Фартук мертвой женщины", - почему-то подумала я. Немного в стороне, ближе к воротам, в крошечном палисаднике у дороги, среди крыжовников стоял мужчина с золотыми зубами и видом убийцы женщин - в майке, с шампурами в руках. Он одарил меня обаятельной, но зловещей улыбкой и, звонко ударяя шампурами друг о друга, сделал в мою сторону пару неожиданных прыжков. Господи! Я бросилась бежать, пока не добралась до двора завода Põhjala», - вспоминает Эхин.​

Поэтесса делится, что, вероятно, ее нервная система успела испытать потрясение еще до случившегося, потому что, добравшись до кафе, она трижды неверно ввела PIN-код, расплачиваясь за кофе.

«"У вас нет наличных?" - поинтересовался владелец кафе. Я печально покачала головой и уже собиралась идти обратно к Балтийскому вокзалу, когда ко мне подошел молодой человек в черном капюшоне, посмотрел на мою рубашку и спросил: "Так у тебя уже 500-й книжный год идет, а наличных все равно нет? У меня есть! На кофе всегда найдутся!"» - вспоминает Эхин.

Ее удивление было огромным, когда она поняла, что перед ней никто иной, как нынешний участник Евровидения Томми Кэш.

«Я спросила: "Где твои охранники и не нервничаешь ли перед Евровидением? Разве у тебя нет дел поважнее, чем угощать кофе писательницу, случайно забредшую в Копли?" Он ответил, что, мол, а что тут делать, Евровидение уже выиграно, осталось лишь официально оформить победу. Ничего сложного», - рассказывает Эхин.

Поэтесса признается, что была настолько ошеломлена, что даже забыла поблагодарить Томми.

«Прогуливаясь к поезду и наслаждаясь бодрящими глотками кофе, я взглянула на силуэт старого города и вспомнила историю о Старом Тоомасе, возвышающемся на шпиле ратуши. Говорят, что будучи мальчишкой, он сбил стрелой знаменитую мишень - деревянного попугая, сидящего на высокой жерди, - и сделал это еще до того, как взрослые лучники прибыли на турнир. Маленький Тоомас получил замечание от организаторов и был вынужден срочно вернуть попугая обратно. Но слухи о его подвиге разлетелись по городу молниеносно, и эта история принесла ему много добра».

В заключение Эхин отмечает, что Таллинн - замечательное место со своими усатыми Тоомасами, которые всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде, и с легкой улыбкой совершают добрые дела.

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