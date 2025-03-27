«Я печально покачала головой и уже была готова отправиться обратно в сторону Балтийского вокзала, когда ко мне подошел молодой человек в черном капюшоне...» - делится поэтесса Кристийна Эхин в социальных сетях историей о том, как у нее не оказалось наличных, чтобы заплатить за кофе, но внезапно ей на помощь пришел никто иной, как Томми Кэш.
«Где твои охранники?» Неожиданно на помощь эстонской поэтессе поспешил Томми Кэш
Эхин пишет, что в субботу, перед тем как сесть в Таллинне на поезд до Тарту, ей нужно было набрать 10 000 шагов.
Неожиданно она оказалась в солнечном, но довольно потрепанном уголке Копли.
«Перед одним подвальным окном к проволоке вместо занавески был прикреплен фартук. "Фартук мертвой женщины", - почему-то подумала я. Немного в стороне, ближе к воротам, в крошечном палисаднике у дороги, среди крыжовников стоял мужчина с золотыми зубами и видом убийцы женщин - в майке, с шампурами в руках. Он одарил меня обаятельной, но зловещей улыбкой и, звонко ударяя шампурами друг о друга, сделал в мою сторону пару неожиданных прыжков. Господи! Я бросилась бежать, пока не добралась до двора завода Põhjala», - вспоминает Эхин.
Поэтесса делится, что, вероятно, ее нервная система успела испытать потрясение еще до случившегося, потому что, добравшись до кафе, она трижды неверно ввела PIN-код, расплачиваясь за кофе.
«"У вас нет наличных?" - поинтересовался владелец кафе. Я печально покачала головой и уже собиралась идти обратно к Балтийскому вокзалу, когда ко мне подошел молодой человек в черном капюшоне, посмотрел на мою рубашку и спросил: "Так у тебя уже 500-й книжный год идет, а наличных все равно нет? У меня есть! На кофе всегда найдутся!"» - вспоминает Эхин.
Ее удивление было огромным, когда она поняла, что перед ней никто иной, как нынешний участник Евровидения Томми Кэш.
«Я спросила: "Где твои охранники и не нервничаешь ли перед Евровидением? Разве у тебя нет дел поважнее, чем угощать кофе писательницу, случайно забредшую в Копли?" Он ответил, что, мол, а что тут делать, Евровидение уже выиграно, осталось лишь официально оформить победу. Ничего сложного», - рассказывает Эхин.
Поэтесса признается, что была настолько ошеломлена, что даже забыла поблагодарить Томми.
«Прогуливаясь к поезду и наслаждаясь бодрящими глотками кофе, я взглянула на силуэт старого города и вспомнила историю о Старом Тоомасе, возвышающемся на шпиле ратуши. Говорят, что будучи мальчишкой, он сбил стрелой знаменитую мишень - деревянного попугая, сидящего на высокой жерди, - и сделал это еще до того, как взрослые лучники прибыли на турнир. Маленький Тоомас получил замечание от организаторов и был вынужден срочно вернуть попугая обратно. Но слухи о его подвиге разлетелись по городу молниеносно, и эта история принесла ему много добра».
В заключение Эхин отмечает, что Таллинн - замечательное место со своими усатыми Тоомасами, которые всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде, и с легкой улыбкой совершают добрые дела.