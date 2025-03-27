«Где твои охранники?» Неожиданно на помощь эстонской поэтессе поспешил Томми Кэш

Эхин пишет, что в субботу, перед тем как сесть в Таллинне на поезд до Тарту, ей нужно было набрать 10 000 шагов.

Неожиданно она оказалась в солнечном, но довольно потрепанном уголке Копли.

«Перед одним подвальным окном к проволоке вместо занавески был прикреплен фартук. "Фартук мертвой женщины", - почему-то подумала я. Немного в стороне, ближе к воротам, в крошечном палисаднике у дороги, среди крыжовников стоял мужчина с золотыми зубами и видом убийцы женщин - в майке, с шампурами в руках. Он одарил меня обаятельной, но зловещей улыбкой и, звонко ударяя шампурами друг о друга, сделал в мою сторону пару неожиданных прыжков. Господи! Я бросилась бежать, пока не добралась до двора завода Põhjala», - вспоминает Эхин.​

Поэтесса делится, что, вероятно, ее нервная система успела испытать потрясение еще до случившегося, потому что, добравшись до кафе, она трижды неверно ввела PIN-код, расплачиваясь за кофе.

«"У вас нет наличных?" - поинтересовался владелец кафе. Я печально покачала головой и уже собиралась идти обратно к Балтийскому вокзалу, когда ко мне подошел молодой человек в черном капюшоне, посмотрел на мою рубашку и спросил: "Так у тебя уже 500-й книжный год идет, а наличных все равно нет? У меня есть! На кофе всегда найдутся!"» - вспоминает Эхин.