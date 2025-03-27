МИЛОЕ ФОТО Певец Стефан станет отцом во второй раз!

На милом фото Стефан и Виктория позируют с дочкой во время совместной лодочной прогулки. «Новый Айрапетян уже на подходе!» - написал музыкант в подписи к посту.

Пара обручилась в 2022 году. «Вики занята!» - сообщил тогда Стефан. Тогда же пара сразу дала понять, что с проведением свадьбы долго тянуть не планируют.

28 декабря того же года они поприветствовали своего первенца. «Хочу сразу сказать, что Виктория - настоящий герой, как и все вы, женщины, которые прошли через это», - написал тогда в соцсетях новоиспеченный отец.

«Спасибо Богу за то, что я смог быть рядом с ней в этот важный момент. Двенадцать часов - и самый большой подарок в мире. Одновременно с этим шок, потому что на меня смотрит МОЙ РЕБЁНОК, а это значит, что я стал ПАПОЙ! Невероятно».

Пара сыграла свадьбу в августе 2023 года. Праздничное торжество в кругу близких и друзей состоялось на ферме недалеко от Таллинна.