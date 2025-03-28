ГОРОСКОП НА 28 МАРТА Раки смогут значительно увеличить свои доходы, а у Рыб не исключены разногласия с коллегами и руководством

Дева

День будет довольно сложным. Будьте готовы сосредоточиться на решении старых проблем, на время отложив работу над новыми проектами, даже если сейчас она вызывает у вас больший интерес. Можно решиться на контакты с руководством, представителями проверяющих инстанций и государственных организаций. Появятся идеи, связанные с расширением бизнеса или сферы деятельности – не бойтесь испытать свои силы на новом поприще, надежные помощники наверняка найдутся.

Не исключены проблемы в романтических отношениях, любая мелочь может стать поводом для ссоры или взаимных упреков. Откажитесь от иронических высказываний и обидных замечаний: раны, нанесенные резкими словами, заживут нескоро.

Весы

Деловая активность невысока, стремление переложить свои обязанности на чужие плечи чревато серьезными профессиональными проблемами. Постарайтесь не относиться безответственно к ранее данным обещаниям - берегите свою репутацию и не давайте недоброжелателям повода для сплетен и злорадства. Возможен успех в деловых переговорах, однако многое будет зависеть от вашей готовности пойти на уступки и принять во внимание интересы партнеров.

Хороший день для отдыха на природе, начала больших путешествий. Возможны знакомства с людьми, разделяющими ваши интересы; общее хобби – отличное начало для дружеских или романтических отношений.

Скорпион