Чтобы почтить память Яниса Тиммы на сотый день после его трагической кончины, программа «Знаменитости. Без фильтра» 26 марта выпустила особый эпизод.
Бывшая жена Яниса Тиммы попрощалась с ним в трогательном письме
В душевной и трогательной серии передачи его друзья, знакомые и коллеги поделились своими воспоминаниями о яркой личности, таланте и жизни баскетболиста. В завершение программы прозвучало письмо Саны Оша, первой жены Тиммы и матери его сына, с последними словами прощания с Янисом.
В письме Сана пишет: «Янис, ты останешься в моих воспоминаниях самым лучшим. У нас были такие прекрасные моменты вместе. Ты подарил мне замечательного сына. Несмотря на то, что порой ты выделывался, я всегда знала, что в душе ты очень простой и сердечный человек. Честно говоря, никто из нас еще не верит, что это реальность. Тяжело смотреть видео с твоим голосом и тем, как ты играешь с нашим сыном. Мне жаль, что это все, что наш сын увидит из этих общих воспоминаний в будущем. Мы все очень скучаем по тебе».
Напомним, утро 17 декабря 2024 года принесло шокирующую и печальную новость - умер популярный латвийский баскетболист Янис Тимма. Тело 32-летнего спортсмена было найдено на лестничной клетке одного из жилых домов в центре Москвы. Ряд СМИ сообщил, что Тимма покончил жизнь самоубийством.