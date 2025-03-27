Латвийской журналистке нужна помощь, чтобы спасти глаза

«У мамы и у бабушки то же самое. Лет в 10 поставили диагноз. Видела идеально, но заболели глаза. Окулист сказал, что такая же история. С того момента зрение стало медленно ухудшаться. Это был не быстрый процесс. Специфика заключается в том, что на роговице - это наш верхний слой глаза - начинает вырабатываться белок, который разрушает роговицу, теряет прозрачность, и ты видишь как будто через мутное стекло».