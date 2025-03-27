Корреспондент Латвийского радио 4 и платформы LSM+ Елена Вихрова теряет зрение из-за наследственного заболевания. На данный момент она уже не может уже работать. Теперь она просит помощи, сообщает Rus.LSM.
Латвийской журналистке нужна помощь, чтобы спасти глаза
Заболевание Елены наследственное, диагноз был поставлен еще в детстве:
«У мамы и у бабушки то же самое. Лет в 10 поставили диагноз. Видела идеально, но заболели глаза. Окулист сказал, что такая же история. С того момента зрение стало медленно ухудшаться. Это был не быстрый процесс. Специфика заключается в том, что на роговице - это наш верхний слой глаза - начинает вырабатываться белок, который разрушает роговицу, теряет прозрачность, и ты видишь как будто через мутное стекло».
Случай Елены очень сложный. В Латвии доктора не берутся оперировать. В данном случае нужна послойная трансплантация роговицы, которую в нашей стране не делают.
Но удалось найти клинику в Милане, где готовы прооперировать глаза. Однако стоимость операции на каждом глазу - 10 000 евро. Еще необходимы средства на дорожные расходы. Елена надеется на помощь неравнодушных людей. На 7 апреля назначена первая операция. Вторую операцию нужно будет делать через полгода.
В соседней Латвии объявлена акция помощи Елене Вихровой (наст. фам. - Храповицкая). Также можно сделать пожертвование, позвонив по телефону 9 000 63 84. Стоимость звонка - 1,42 евро.
Реквизиты:
Labdarības fonds BeOpen
Reģ.Nr. 50008218201
Konta № LV69CBBR1123215500800
Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Jeļenai Hrapovickaj (Vihrovai)