Испортите себе отпуск: популярные места в Европе, которых лучше избегать туристам

Как пишет Express, самым «переоценынным» местом во Франции, по мнению автора и писателя Энтони Перегрина, считается Сен-Тропе. По его словам, небольшое население города в 3500 человек в туристический сезон увеличивается до 80 тысяч и толпы людей заполняют узкие улочки популярного места отдыха, пытаясь найти что-то доступное. Вместо того чтобы отправляться в Сен-Тропе, отдыхающим следует отправиться в другие средиземноморские деревни, на которые Сен-Тропе «точь-в-точь похож», сказал писатель.

Писательница Салли Дэвис назвала Севилью самым переоцененным местом отдыха в Испании, посетовав на то, как сильно изменился город за 30 лет. Дэвис сказала, что 60% квартир теперь считаются туристическими арендными, а улицы города полны приезжих, а не местных жителей. Она сказала, что, хотя это и не худшая часть Испании, ее былое очарование утрачено.

По словам журналиста Ли Маршалла, Венеция - самое переоцененное место в Италии, «хотя бы потому, что в ней так много магии и красоты, которые можно испортить».

Маршалл обвинила «токсичное сочетание» доступных перелетов и внимания влиятельных лиц в социальных сетях в том, что количество посетителей часто превышает количество жителей в два раза.

Писательница Хайди Фуллер-Лав назвала Миконос самым избалованным местом в Греции. Она описала остров как переполненный «неконтролируемым» незаконным строительством, возведением новых отелей и пляжных клубов. Фуллер-Лав также указала на грабительские цены на пляжные шезлонги и рестораны.

В то же время в списке наименее избалованных оказались Мозель во Франции, Эстремадура в Испании, Умбрия в Италии и Тасос в Греции.