Привыкли стирать постельное с полотенцами при 60 градусах? Вот к чему это приведет

Одни хозяйки предпочитают экономный режим, поэтому ставят более низкую температуру, другие активно борются с микробами и выбирают для себя режимы с максимальным нагревом воды.

Издание Express сообщает, стирка при неправильной температуре может привести к тому, что в ваших постельных принадлежностях размножатся тысячи пылевых клещей. В течение ночи простыни собирают омертвевшие клетки кожи, телесные масла и жидкости, пот и даже бактерии и вирусы. Однако пылевые клещи представляют собой одну из самых больших проблем. Эксперты предупредили, что пылевые клещи живут исключительно на омертвевших клетках кожи, поэтому они размножаются в постельных принадлежностях.

Вредоносные насекомые есть почти по всех домах, но только единицам удается контролировать их количество и активность. Чтобы правильно стирать простыни, эксперты рекомендуют соблюдать несколько ключевых шагов, включая выбор правильной температуры воды. Оптимальная температура для стирки постельного белья, по словам специалистов - от 30 до 40 градусов, этого хватит, чтобы очистить простыни и не повредить ткань.

Несмотря на общие советы, важно проверять этикетки на отдельных изделиях, поскольку для некоторых материалов могут потребоваться более низкие или более высокие температуры.

Кроме выбора температуры и режима, нужно учитывать и уровень загрузки барабана - если машине будет слишком тяжело, вещи не будут чистыми. Оставить достаточно места для перемещения - значит дать возможность бытовой технике справиться со своей задачей качественно.

Перед тем как стирать постельное белье, убедитесь, что в корзине вместе с ним нет полотенец - это слишком грубые вещи. Полоскание их бок о бок с простынями, пододеяльниками и наволочками приведет к образованию катышек и даже разрыву ткани.

Эксперты советуют следить и за количеством порошка, не важно - сухого или жидкого. Если нальете слишком много, то постельное начнет быстрее изнашиваться, так что, придерживайтесь рекомендаций производителя. Отбеливатель рекомендуется использовать только в крайнем случае и обязательно по инструкции.