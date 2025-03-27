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ФОТО И ВИДЕО Бежавшая от войны в Украине в Латвию звезда соцсетей родила пятого ребенка

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Украинский блогер София Стужук, с 2022 года живущая в Латвии, 25 марта родила пятого ребенка. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Смотрю это видео и снова рыдаю. Господи, какая же невероятная цена новой жизни. Вчера в 16:30 нас стало на одного больше. Благодарим всех за поздравления», - написала София под видео. 

Блогер рожала дома в надувном бассейне. Весь процесс она записала в реальном времени. Кадрами родов София поделилась со своими подписчиками. 

«Мы тебя очень ждали», - написала Стужук в своем Telegram-канале.

Пол малыша не сообщается.

Скриншот из Telegram-канала Софии Стужук
Скриншот из Telegram-канала Софии Стужук Фото: Telegram-канал Софии Стужук



Напомним, отец пятого ребенка Софии - ее супруг из Латвии Антон Левданский, за которого она вышла замуж в 2023 году. В том же году она родила дочь Василису.

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