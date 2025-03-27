ФОТО И ВИДЕО Бежавшая от войны в Украине в Латвию звезда соцсетей родила пятого ребенка

«Смотрю это видео и снова рыдаю. Господи, какая же невероятная цена новой жизни. Вчера в 16:30 нас стало на одного больше. Благодарим всех за поздравления», - написала София под видео.

Блогер рожала дома в надувном бассейне. Весь процесс она записала в реальном времени. Кадрами родов София поделилась со своими подписчиками.

«Мы тебя очень ждали», - написала Стужук в своем Telegram-канале.

Пол малыша не сообщается.

Скриншот из Telegram-канала Софии Стужук Фото: Telegram-канал Софии Стужук





Напомним, отец пятого ребенка Софии - ее супруг из Латвии Антон Левданский, за которого она вышла замуж в 2023 году. В том же году она родила дочь Василису.