Украинский блогер София Стужук, с 2022 года живущая в Латвии, 25 марта родила пятого ребенка. Об этом она сообщила в соцсетях.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бежавшая от войны в Украине в Латвию звезда соцсетей родила пятого ребенка
«Смотрю это видео и снова рыдаю. Господи, какая же невероятная цена новой жизни. Вчера в 16:30 нас стало на одного больше. Благодарим всех за поздравления», - написала София под видео.
Блогер рожала дома в надувном бассейне. Весь процесс она записала в реальном времени. Кадрами родов София поделилась со своими подписчиками.
«Мы тебя очень ждали», - написала Стужук в своем Telegram-канале.
Пол малыша не сообщается.
Напомним, отец пятого ребенка Софии - ее супруг из Латвии Антон Левданский, за которого она вышла замуж в 2023 году. В том же году она родила дочь Василису.