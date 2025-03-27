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ФОТО, КОТОРЫЕ ПОРАЖАЮТ Из-за рекламы в Facebook эстонка оказалась в неловкой ситуации: это настоящий цирк!

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Любительница онлайн-шопинга Сирли заказала в Facebook потрясающее платье для особого случая и с нетерпением ждала его прибытия, но, получив посылку, испытала лишь разочарование.

Сирли, которой чуть за тридцать, признается, что она - жертва рекламы и шопоголик, из-за чего не раз оказывалась обманутой при онлайн-покупках. То приходит не тот товар, то и вовсе она остается ни с чем.

Онлайн-шопинг. Фото иллюстративное.
Онлайн-шопинг. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
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