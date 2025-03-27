Ведущая передачи Kodud rahaks Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьера Мерлин Мийдо снова в Испании, где их помощь требуется квартире с потрясающим видом на солнечном побережье в Бенальмадене. Результат этого преображения – смотрите на фото!
ДО И ПОСЛЕ ⟩ Всего за тысячу евро испанская квартира уроженца Эстонии превратилась в настоящую средиземноморскую мечту
Нелегкий вызов принял Рейо, чьи хитрые ухмылки не раз заставляли Мерлин сомневаться, получится ли в итоге все так, как она представляла в своем воображении.
В просторной квартире есть две спальни и гостиная, которые были ослепительно белыми.
Для Мерлин это было одновременно и удачей, и сложностью: с одной стороны, добавить цвета на чистый холст вроде бы просто, но для наполнения большого пространства хорошими идеями - их нужно в разы больше. В поисках вдохновения она взглянула в окно. Прекрасный вид на море и свитер целеустремленного строителя Рейо натолкнули ее на мысль привнести в интерьер мягкие оттенки синего.
Смотрите фото изначального вида квартиры:
А вот и конечный результат: