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Эстонский актер о смерти известной однокурсницы: это моменты, к которым ты не готов

Перевод: Влада Лаевалинд
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Актер Тынис Нийнеметс.
Актер Тынис Нийнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

Программа Pealtnägija понаблюдала за деятельностью актера Тыниса Нийнеметса в закулисье театра. Помимо прочего, актер также рассказал о смерти своей однокурсницы Рагне Веэнсалу. «Это моменты, к которым ты не готов, но тогда особенно ощущаешь чувство дружбы», - сказал Нийнеметс.

Нийнеметс признался журналистке Маргит Килуметс, что две вещи, которыми он больше всего гордится в жизни, - это семья и друзья.

«Я очень горжусь своей семьей, она у меня действительно замечательная. И я горжусь тем, что у меня есть такие друзья, с которыми я всегда могу поговорить, если в жизни что-то пойдет не так», - сказал Нийнеметс.

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