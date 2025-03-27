Программа Pealtnägija понаблюдала за деятельностью актера Тыниса Нийнеметса в закулисье театра. Помимо прочего, актер также рассказал о смерти своей однокурсницы Рагне Веэнсалу. «Это моменты, к которым ты не готов, но тогда особенно ощущаешь чувство дружбы», - сказал Нийнеметс.
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Эстонский актер о смерти известной однокурсницы: это моменты, к которым ты не готов
Нийнеметс признался журналистке Маргит Килуметс, что две вещи, которыми он больше всего гордится в жизни, - это семья и друзья.