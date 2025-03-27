Эстонский актер о смерти известной однокурсницы: это моменты, к которым ты не готов

Нийнеметс признался журналистке Маргит Килуметс, что две вещи, которыми он больше всего гордится в жизни, - это семья и друзья.

«Я очень горжусь своей семьей, она у меня действительно замечательная. И я горжусь тем, что у меня есть такие друзья, с которыми я всегда могу поговорить, если в жизни что-то пойдет не так», - сказал Нийнеметс.