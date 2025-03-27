Музыкальный критик Артемий Троицкий: «Алла Пугачева – неудобный экспонат для российской власти»

На этот раз публицист стал гостем в эфире программы Drama Queens, в которой разбирали так называемое «расследование» в отношении Аллы Пугачевой, вышедшее на прокремлевском канале «НТВ». Оно касалось жизни Примадонны на Кипре и в Израиле, ее финансового состояния, а также было показано неэтичное преследование звезды журналисткой с нетактичными вопросами.

«Я думаю, что на Алле Пугачевой это не отражается почти никак. Очень странным образом всю эту историю с Пугачевой, которая реально длится 30-40 секунд, назвали »сенсационным интервью«. Естественно, это не интервью и не сенсационное. Это просто смешно. Была обычная словесная перепалка», - отметил Артемий Троицкий.

Он уверен, что российским пропагандистам не так просто очернить Примадонну:

«Алла Пугачева - очень неудобный экспонат для нынешней российской власти. Очень неудобный, потому что это слишком большой кусок для того, чтобы его проглотить и что-то с этим сделать».

Конечно, одной части аудитории можно внушить, что Алла Борисовна - предатель, но это «ничего не означает». «Отдельно еще имеются ее голос и песни, которые не задушишь, не убьешь. Без "Арлекино", без "Маэстро", без "Миллиона алых роз" представить себе страну Россию просто в принципе невозможно. Как бы население этой страны к Алле Пугачевой ни относилось», - подчеркивает Троицкий, добавляя, что к Примадонне в РФ относятся по-прежнему хорошо.

Видео: Интервью с Артемием Троицким