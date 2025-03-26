Известная певица возвращается на сцену через десять лет после похищения и изнасилования

После выхода своего второго альбома Endlessly Даффи в 2011 году сделала перерыв в музыкальной деятельности и занялась различными актерскими ролями.

Но потом певица и автор песен из Уэльса исчезла из соцсетей и прекратила выступать. Только в 2020 году лауреатка «Грэмми» рассказала, что пережила похищение и изнасилование.

По словам певицы, ее похитили из ресторана, где она праздновала день рождения, накачав наркотиками, а потом вывезли за границу, где она пережила изнасилование. После ее вернули в Британию и держали в плену в ее собственном доме. Это длилось более четырех недель. Потом насильник просто исчез.

Звезда рассказала, что сразу после этого она была слишком напугана, чтобы обратиться в полицию, поскольку боялась, что он ее найдет.

Даффи рассказала, что этот инцидент не только оторвал ее от карьеры, но и отдалил от семьи и близких, и ей было трудно с этим справиться.

После ей дважды угрожали: неизвестный шантажировал ее, грозясь продать ее историю СМИ, и трое мужчин ворвались в ее дом. Об обоих инцидентах она сообщила в полицию.

«Теперь я могу оставить это десятилетие позади. Где прошлое и должно быть. Надеюсь, больше не будет вопросов "что случилось с Даффи", теперь вы знаете… и я свободна», - говорила она в сообщении, когда решилась рассказать свою историю сама.