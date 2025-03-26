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«В городе в гольф не играют. Это чисто деревенская игра»: галстук министра вызвал бурные обсуждения в соцсетях

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Фото статьи
Фото: Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Какие сигналы посылает будущий министр сельского хозяйства, приходя на встречу с сельской комиссией в галстуке... с гольфистами?» - в X обсудили галстук только что назначенного министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса. «В каждом офисе есть клоун, который носит такие галстуки. Но обязательно ли, чтобы в министерстве этим клоуном был министр?» - язвительно заметил другой комментатор.

Президент Алар Карис вчера назначил пять новых министров, в их числе - Хендрик Йоханнес Террас. Он стал министром регионального развития и сельского хозяйства.

Назначение Терраса вызвало бурную реакцию еще до его официального вступления в должность.

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