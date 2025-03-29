Кофе в офисе может быть опасным: ученые рассказали, как лучше всего заваривать напиток

Как выяснилось, кофе в офисе, который многие пьют ежедневно, может содержать повышенные концентрации соединений, влияющих на липидный профиль. Однако есть простой способ свести их уровень к минимуму - использовать фильтрацию при заваривании.

В составе кофе присутствуют растительные соединения под названием дитерпены, которые по-разному действуют на организм. Среди них - кафестол и кавеол, которые связаны увеличением уровня «плохого» холестерина. Исследователи из Швеции обнаружили, что способ приготовления кофе играет решающую роль в количестве этих соединений в готовом напитке.

Команда ученых протестировала различные способы заваривания кофе - как в бытовых, так и в профессиональных кофемашинах. Самым неблагоприятным методом оказалось традиционное кипячение кофе в большой кастрюле. Однако фильтрация может существенно уменьшить содержание вредных веществ.

Кофемашины также производят напиток с довольно высокой концентрацией дитерпенов.

«Процесс фильтрации играет ключевую роль в снижении содержания веществ, повышающих холестерин, в кофе», - утвержают исследователи.

Согласно расчётам исследователей, если заменить кофе из атвомата на напиток, прошедший бумажную фильтрацию, это может привести к снижению риска атеросклеротических заболеваний на 13 процентов за пять лет и на 36 процентов за сорок.

Эспрессо показал наибольшее содержание кафестола - в среднем около 1060 мг на литр. Кофе из автоматов оказался чуть «мягче»: в нем зафиксировано 174 мг/л кафестола и 135 мг/л кавеола. Умеренные значения наблюдались в напитках, приготовленных во френч-прессе.

Наилучшие результаты показал кофе, прошедший через бумажный фильтр - уровень вредных веществ в нем составил всего 11,5 мг/л кафестола и 8,2 мг/л кавеола.

Особняком стоит кофе, сваренный по традиционному рецепту без фильтра - как это часто практикуется в Швеции. Его показатели достигали почти 940 мг/л кафестола и 680 мг/л кавеола.

К счастью, и здесь есть решение: фильтрация через ткань снижает концентрацию вредных веществ. Исследователи даже использовали носок, однако подойдет любая тканевая или бумажная фильтрующая основа.

Авторы исследования уточняют, что работа имеет ряд ограничений: небольшой объем выборки, а также неучтенные параметры, такие как размер пор в фильтрах, давление воды, ее температура и особенности помола и обжарки кофейных зерен.