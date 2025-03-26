75-летняя Мэрил Стрип готовится выйти замуж во второй раз

Кажется, отношения Мэрил и Мартина крепчают день ото дня, а недавно и вовсе появилась информация, что актеры готовятся к тайной свадьбе. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на инсайдера. По его данным, сейчас парочка занимается поиском идеального места для свадебной церемонии.

«Они оба большие поклонники The Ritz-Carlton Bacara недалеко от Монтесито. Это великолепное место для свадьбы, и курорт славится своей конфиденциальностью, что станет огромным плюсом для Мартина и Мэрил, поскольку они оба очень скрытные люди», - рассказал источник.

Уже даже известен список приглашенных! Среди звездных коллег, которые придут на свадьбу, - Том Хэнкс, Шер, а также Селена Гомес и Стив Мартин, также сыгравшие главные роли в «Убийствах в одном здании». Мартин, вероятно, даже возьмет на себя обязанности шафера. Гостей точно будет немало, ведь на двоих у Мартина и Мэрил семеро детей и восемь внуков. Разумеется, все приглашены на праздник.

Дата торжества не уточняется - все потому, что актеры стремятся сохранить свадьбу в тайне. Однако всем в их окружении известно: эти двое любят повеселиться, так что вечеринке быть!