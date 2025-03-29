Фитнес-тренер назвала три главных заблуждения о похудении

«Нам говорили: чем меньше ешь, тем быстрее похудеешь. А оказалось, голод провоцирует переедание и ты всегда быстро возвращаешь вес назад», – отметила тренер.

По ее словам, еще одним заблуждением является запрет есть после 18.00. Блогер добавила, что на процесс похудения влияет не время приема пищи, а суточное количество потребленных калорий.

Демьянюк также опровергла миф о том, что для похудения необходимо отказаться от употребления жиров. Она подчеркнула, что здоровые жиры, особенно растительного происхождения, нужны организму для нормального функционирования.

«Люди выискивают какие-то чудодейственные методы похудения и оздоровления организма, а на самом деле все так просто: нужно всего лишь адекватно относиться к пище без запретов и злоупотреблений», – резюмировала она.