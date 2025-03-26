Дочь известного певца Калмера Тенносаара, Кадри, уже много лет борется с раком груди. Фонд помощи онкобольным Kingitud Elu сообщил в своей публикации в социальных сетях, что лечение женщины обходится примерно в 80 000 евро в год.
Дочь известного эстонского певца о своей борьбе с раком груди: без этой поддержки меня бы уже не было в живых
Летом 2020 года у Тенносаар был диагностирован рак груди второй стадии. «Я спала на правом боку и подумала, что мне мешает ребро. Опухоль была в очень странном месте - под грудью, там, где начинаются ребра. Я подумала: что за ерунда, это ненормально, будто инородное тело», - рассказала она несколько лет назад, вспоминая момент, когда обнаружила уплотнение в груди.
Теперь фонд Kingitud Elu опубликовал пост, в котором говорится, что они уже два года поддерживают Кадри, и на лечение ежегодно уходит около 80 000 евро.
«Дочь любимого певца Калмера Тенносаара - Кадри Тенносаар - получает помощь от фонда в своей борьбе с раком груди. Мы ежемесячно поддерживаем ее уже более двух лет подряд. На лечение уходит около 80 000 евро в год. Благодаря фонду Кадри получает лекарство от метастатического рака груди - Enhertu. Хотя с января этого года его финансирует Касса здоровья, на Кадри это не распространяется», - говорится в публикации.
Кадри Тенносаар отмечает, что регулярное лечение положительно влияет на борьбу с очагами рака. «До начала лечения Enhertu у меня были метастазы в обоих легких - как плотные капли воды. Сейчас остался только один упрямый очаг, который медленно увеличивается, остальные исчезли и не распространились дальше. Без поддержки фонда Kingitud Elu меня бы уже не было в живых».
«Я стараюсь стойко переносить побочные эффекты, потому что лечение Enhertu тяжелое, но эффективно воздействует на раковые клетки. С самого начала приема препарата у меня во второй раз выпали волосы, но сейчас уже отросли до короткой стрижки. Основные побочные эффекты - сильная усталость/обессиленность и частая тошнота, иногда заканчивающаяся рвотой. Но у меня есть лекарства от всех этих симптомов. Главное - чтобы очаги рака уменьшались», - говорит она и добавляет, что ее самое большое желание - чтобы фонд продолжал обеспечивать ей химиотерапию.
«У меня две дочери - 22 и 37 лет. У старшей дочери сын трех лет и восьмилетняя дочь - мои внуки и радость жизни! Младшая дочь по моей просьбе живет со мной, и для меня это огромное чувство безопасности. Она сама сказала, что хочет делить со мной дом, чтобы быть мне опорой и не оставлять меня. Я безмерно благодарна своим детям и внукам за то, что они у меня есть! Они не дают мне впасть в одиночество, которое ввергло бы меня в глубокую депрессию».
«Я бесконечно благодарна фонду Kingitud Elu и всем людям, которые жертвуют деньги, ведь фонд существует именно благодаря этим пожертвованиям». В феврале этого года Кадри рассказывала журналистам, насколько трудно ей, как человеку с утраченной трудоспособностью, найти работу. «Я скучаю по ощущению нужности, по чувству единства на работе и по самореализации», - призналась она.
«Больше всего я боюсь оказаться беспомощной. И одинокой. К счастью, у меня есть дети и мои источники радости - внуки-шалуны. Пока справляюсь сама - если, конечно, совсем плохо не станет и я не окажусь прикованной к кровати».
В феврале этого года Тенносаар рассказала редакции, насколько трудно ей, как человеку с утраченной трудоспособностью, найти работу. «Я скучаю по ощущению собственной нужности, по чувству единства, которое дает работа, и по возможности самореализации», - призналась она.
«Больше всего я боюсь оказаться беспомощной. И одинокой. К счастью, у меня есть мои дети и источники радости - внуки-весельчаки. И пока я справляюсь сама, если только совсем не становится плохо, и я не могу встать с постели».