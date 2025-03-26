Дочь известного эстонского певца о своей борьбе с раком груди: без этой поддержки меня бы уже не было в живых

Летом 2020 года у Тенносаар был диагностирован рак груди второй стадии. «Я спала на правом боку и подумала, что мне мешает ребро. Опухоль была в очень странном месте - под грудью, там, где начинаются ребра. Я подумала: что за ерунда, это ненормально, будто инородное тело», - рассказала она несколько лет назад, вспоминая момент, когда обнаружила уплотнение в груди.

Теперь фонд Kingitud Elu опубликовал пост, в котором говорится, что они уже два года поддерживают Кадри, и на лечение ежегодно уходит около 80 000 евро.

«Дочь любимого певца Калмера Тенносаара - Кадри Тенносаар - получает помощь от фонда в своей борьбе с раком груди. Мы ежемесячно поддерживаем ее уже более двух лет подряд. На лечение уходит около 80 000 евро в год. Благодаря фонду Кадри получает лекарство от метастатического рака груди - Enhertu. Хотя с января этого года его финансирует Касса здоровья, на Кадри это не распространяется», - говорится в публикации.

Кадри Тенносаар отмечает, что регулярное лечение положительно влияет на борьбу с очагами рака. «До начала лечения Enhertu у меня были метастазы в обоих легких - как плотные капли воды. Сейчас остался только один упрямый очаг, который медленно увеличивается, остальные исчезли и не распространились дальше. Без поддержки фонда Kingitud Elu меня бы уже не было в живых».