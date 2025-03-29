Сейчас все больше людей стало обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) за поддержкой, прямо как к психологу. Мы узнали несколько историй людей, которые решили доверить свои переживания ИИ, а также спросили психолога, как специалисты относятся к такой замене и действительно ли искусственный интеллект может полноценно заменить терапию.
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Жители Эстонии нашли необычную альтернативу психологам: «Я поняла, что тратить так много денег мне больше не нужно»
Ольга тяжело переживала разрыв с молодым человеком. Она хотела обратиться к психологу, но не могла найти специалиста, которому доверилась бы. В итоге она начала общаться с платной версией ChatGPT.