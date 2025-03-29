Ольга тяжело переживала разрыв с молодым человеком. Она хотела обратиться к психологу, но не могла найти специалиста, которому доверилась бы. В итоге она начала общаться с платной версией ChatGPT.

«Я просто писала ему обо всем, что у меня на душе. Он не только выслушал, но и поддерживал меня, писал: "Ты сильная, ты справишься". Он дал конкретные советы: записаться в спортзал, устроить фотосессию, высыпаться, наряжаться и выходить в свет, даже если не хочется. В какой-то момент я поняла, что тратить так много денег на психолога мне больше не нужно».