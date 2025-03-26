Мини-мопеды, предоставляемые латвийской фирмой Ride Mobility, уже можно взять напрокат в Таллинне и первых нарушителей не пришлось долго ждать.
ВИДЕО ⟩ Первые нарушители ПДД на мини-мопедах уже замечены на улицах Таллинна
В группе EZ-дуны! в Facebook опубликовано видео с регистратора автомобиля, в объектив которого попали двое молодых людей, которые решили опробовать новые мини-мопеды.
Любители острых ощущений сначала проезжали мост Варраку, а затем повернули на улицу Вилисуу и исчезли из видимости объектива после того, как водитель автомобиля свернул на одну из прилегающих улиц.
На кадрах видно, что молодые люди едут по проезжей части и тротуарам, а пересекают дорогу - по пешеходному переходу, не вставая при этом с транспортного средства.
Мини-мопед - транспортное средство, имеющее не менее двух колес, максимальная полезная мощность которого при наличии двигателя внутреннего сгорания либо максимальная номинальная мощность при наличии электродвигателя не превышает 1 киловатта, а конструктивная скорость не превышает 25 километров в час.
Мы обратились в полицию за комментарием и опубликуем его при первой возможности.