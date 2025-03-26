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ФОТО 18+ «Некоторые уже распакованы!» Мужчина продает игрушки для взрослых в эстонской Facebook-группе

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Вечером 25 марта в Facebook-группе Iluteenuste vabad ajad Tallinnas​ было размещено странное объявление, вызывающее множество вопросов. «Предлагайте свою цену», - пишет мужчина в посте.

Группа Iluteenuste vabad ajad Tallinnas​ - это сообщество с 15 000 подписчиками, где обычно публикуются посты на темы красоты. Как следует из названия, в основном там можно найти свободное время для записи на различные бьюти-услуги. Именно поэтому, по словам одного из подписчиков, было особенно забавно увидеть в группе объявление о продаже секс-игрушек.

Во вторник вечером, 25 марта, участники группы были удивлены, когда один мужчина опубликовал объявление о продаже игрушек для взрослых. Более того, он добавил в бьюти-группу три фотографии с различными секс-игрушками - среди них были вибраторы, дилдо и прочие предметы на любой вкус.

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