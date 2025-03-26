ФОТО 18+ «Некоторые уже распакованы!» Мужчина продает игрушки для взрослых в эстонской Facebook-группе

Группа Iluteenuste vabad ajad Tallinnas​ - это сообщество с 15 000 подписчиками, где обычно публикуются посты на темы красоты. Как следует из названия, в основном там можно найти свободное время для записи на различные бьюти-услуги. Именно поэтому, по словам одного из подписчиков, было особенно забавно увидеть в группе объявление о продаже секс-игрушек.