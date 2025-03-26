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ВИДЕО Пассажир выместил злобу на водителя автобуса: «Я плачу, ты едешь»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis videost.

В начале недели редакция Elu24 получила наводку о неприятной ситуации, произошедшей в автобусе. Один из пассажиров, которому не удалось сесть на передние места, разозлился и выразил свое недовольство, обругав водителя. «Я плачу, ты едешь. Ты тут не будешь объяснять...» - сказал молодой человек водителю автобуса.

«Один знакомый снял видео в автобусе до Вильянди, удивительное отношение к водителям», - рассказал мужчина, приславший видео в редакцию Elu24.

На видео видно, как молодой человек, занявший место в автобусе, раздражен на водителя и не скрывает своей злости. «Я плачу, ты едешь. Ты тут не будешь объяснять, что где, черт, н***й», - заявляет он, на что водитель спокойно отвечает, что «все написано очень понятно».

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