В начале недели редакция Elu24 получила наводку о неприятной ситуации, произошедшей в автобусе. Один из пассажиров, которому не удалось сесть на передние места, разозлился и выразил свое недовольство, обругав водителя. «Я плачу, ты едешь. Ты тут не будешь объяснять...» - сказал молодой человек водителю автобуса.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Пассажир выместил злобу на водителя автобуса: «Я плачу, ты едешь»
«Один знакомый снял видео в автобусе до Вильянди, удивительное отношение к водителям», - рассказал мужчина, приславший видео в редакцию Elu24.