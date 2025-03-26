ВИДЕО Пассажир выместил злобу на водителя автобуса: «Я плачу, ты едешь»

На видео видно, как молодой человек, занявший место в автобусе, раздражен на водителя и не скрывает своей злости. «Я плачу, ты едешь. Ты тут не будешь объяснять, что где, черт, н***й», - заявляет он, на что водитель спокойно отвечает, что «все написано очень понятно».