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Сто дней со дня смерти Яниса Тиммы: факты и свежие новости

Перевод: rus.tvnet.lv
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26 марта исполняется сто дней со дня смерти знаменитого латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. TVNET+ собрал самую важную информацию о произошедшем, ходе расследования, а также мнения самых близких людей.

До самого долгожданного праздника в году - Рождества - оставалось совсем немного времени. Но утро 17 декабря принесло новость, в которую никто не мог поверить - умер 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Его тело было найдено на лестничной клетке дома в Москве.

Российская полиция говорит о самоубийстве. Семья в это не верит. В Латвии продолжается расследование, появляется все больше информации - сообщения о странных телефонных звонках, ударе...

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