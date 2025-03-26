Спор между осужденным за мошенничество мужчиной и магазином Grossi продолжается: уездный суд должен повторно рассмотреть дело

В прошлом году отбывающий наказание за мошенничество в Тартуской тюрьме ​Эгон Раасильд подал иск против AS OG Elektra по трудовому спору. В 2023 году он работал в магазине Grossi на улице Соола в Тарту, однако теперь отношения с бывшим работодателем испортились. Хотя уездный суд не удовлетворил жалобу Раасильда, окружной суд постановил, что дело должно быть возвращено в уездный суд для повторного рассмотрения.