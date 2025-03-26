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Спор между осужденным за мошенничество мужчиной и магазином Grossi продолжается: уездный суд должен повторно рассмотреть дело

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Triin Roos, Elu24

В прошлом году отбывающий наказание за мошенничество в Тартуской тюрьмеЭгон Раасильд подал иск против AS OG Elektra по трудовому спору. В 2023 году он работал в магазине Grossi на улице Соола в Тарту, однако теперь отношения с бывшим работодателем испортились. Хотя уездный суд не удовлетворил жалобу Раасильда, окружной суд постановил, что дело должно быть возвращено в уездный суд для повторного рассмотрения.

Несмотря на то что Раасильд признан виновным в мошенничестве, в декабре прошлого года в зале Тартуского уездного суда рассматривался именно трудовой спор. Главным предметом спора была разница в отработанных часах за май: по словам Раасильда, график его работы в магазине Grossi отличался от того, что было зафиксировано работодателем.

Раасильд придерживался своего графика, тогда как работодатель фиксировал приходы и уходы с работы с помощью системы распознавания лиц. «У меня нет никаких доказательств в пользу удовлетворения требований Эгона Раасильда, - заявил судья уездного суда в конце декабрьского заседания. - Исходя из имеющихся доказательств, иск работника подлежит отклонению в полном объеме».

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