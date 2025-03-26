Принц Гарри со скандалом ушел из собственной благотворительной организации

«Для меня это не тщеславный проект, из которого я могу уйти, когда меня призовут к ответу. Я африканка, которая имела привилегию образования и карьеры мирового класса. Меня не запугать. Я должна за что-то стоять. Я за тех других женщин, у которых нет путей и средств. Я решила присоединиться к Sentebale прежде всего как гордая африканка, которая понимает: кому много дано, того много и ждут», – сказала она. По ее словам, все, что она делает в Sentebale, направлено на сохранение целостности организации, ее миссии и молодых людей, которым организация служит.