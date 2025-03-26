ОБРАТНО В 90-Е В Таллинне на одной сцене выступят две легенды танцевальной музыки

Когда мы были молодыми, их песни были саундтреком нашей жизни. Под их ритмы мы взрослели, переживали первые влюбленности, радовались и грустили. Каждая нота и каждый аккорд - это моменты, которые мы пережили, это музыка, которая сопровождала наши лучшие и самые яркие моменты.