26 апреля в самом большом ночном клубе Таллинна HELITEHAS состоится грандиозный ретро-концерт BACK TO 90s Party: Легенды 90-х, который перенесет вас в золотую эпоху дискотек! На сцене - суперзвезды 90-х, чьи хиты навсегда остались в сердцах миллионов: автор бессмертного гимна танцполов What Is Love - Haddaway, и Dr. Alban - легенда евро-данса с хитами It’s My Life и Sing Hallelujah!
ОБРАТНО В 90-Е ⟩ В Таллинне на одной сцене выступят две легенды танцевальной музыки
26 апреля в самом большом ночном клубе Таллинна HELITEHAS состоится грандиозный ретро-концерт BACK TO 90s Party: Легенды 90-х, который перенесет вас в золотую эпоху дискотек! На сцене - суперзвезды 90-х, чьи хиты навсегда остались в сердцах миллионов: автор бессмертного гимна танцполов What Is Love - Haddaway, и Dr. Alban - легенда евро-данса с хитами It’s My Life и Sing Hallelujah!
Когда мы были молодыми, их песни были саундтреком нашей жизни. Под их ритмы мы взрослели, переживали первые влюбленности, радовались и грустили. Каждая нота и каждый аккорд - это моменты, которые мы пережили, это музыка, которая сопровождала наши лучшие и самые яркие моменты.
Вас ждет энергия, которая заряжает с первых аккордов, атмосфера, возвращающая в эпоху самых ярких вечеринок и незабываемое шоу для тех, кто любит танцы и музыку 90-х!
Двери клуба откроются в 20:00, концерт начнется в 22:00. Не опаздывайте! Давайте вместе вернемся в эпоху 90-х, полную драйва, музыки и ярких эмоций!
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