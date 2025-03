ОБРАТНО В 90-Е В Таллинне на одной сцене выступят две легенды танцевальной музыки

26 апреля в самом большом ночном клубе Таллинна HELITEHAS состоится грандиозный ретро-концерт BACK TO 90s Party: Легенды 90-х, который перенесет вас в золотую эпоху дискотек! На сцене - суперзвезды 90-х, чьи хиты навсегда остались в сердцах миллионов: автор бессмертного гимна танцполов What Is Love - Haddaway, и Dr. Alban - легенда евро-данса с хитами It’s My Life и Sing Hallelujah!