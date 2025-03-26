«Кому английский юмор, а кому – такой автомобиль»: TLT выставил на продажу переоборудованный эвакуатор МуПо

AS Tallinna Linnatransport (TLT) продает на аукционе автомобиль Land Rover Defender 2011 года с довольно нетипичной историей. Бывший эвакуатор МуПо был переоборудован в двухместный фургон. По словам TLT, у них нет практического применения для этой машины, и новым владельцем должен быть человек, у которого есть конкретная цель для ее использования. Кроме того, транспортное средство требует ремонта как внутри, так и снаружи.