Красные мини-мопеды уже выехали на улицы Таллинна

Мини-мопед - транспортное средство, имеющее не менее двух колес, максимальная полезная мощность которого при наличии двигателя внутреннего сгорания либо максимальная номинальная мощность при наличии электродвигателя не превышает 1 киловатта, а конструктивная скорость не превышает 25 километров в час.

Вес мини-мопедов - меньше 50 кг, а скорость, как и у самокатов - до 25 км/ч. По сообщению «Актуальной камеры», их будет около тысячи. Арендовать мини-мопед могут только совершеннолетние, а ездить на мини-мопеде по тротуару нельзя.

«В законе есть исключение для велосипедистов - если они чувствуют себя небезопасно на проезжей части, им разрешается ехать по тротуару. Для мини-мопедов такого исключения нет. Даже если велосипедной дорожки или полосы нет и водителю мини-мопеда хотелось бы поехать по тротуару, закон не дает ему такого права», - объяснил вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван.