По словам жительницы Таллинна, прошлой весной к ее матери приходили социальные работники, которые увидели необходимость в назначении опекуна и посоветовали дочери подать соответствующее заявление в суд. «А теперь, 14 марта, пришло судебное постановление, согласно которому опекуном моей матери назначен вовсе не я, а город. Как такое вообще возможно?» - удивляется женщина, которая, по ее словам, ухаживала за матерью последние десять лет.
«Вместо меня опекуном назначили город!» Жительница Таллинна борется за право ухаживать за своей матерью
Жительница Таллинна Назиpа обратилась в редакцию Elu24, переживая за свою 81-летнюю мать. «Она так несчастна и впала в депрессию. Просто нет слов. Всю жизнь проработала, а теперь вся ее пенсия находится в руках города. По закону ей положено только 50 евро в месяц», - говорит Назира, по словам которой, чиновники оказывали на нее давление, заставляя подать заявление на оформление опекунства. Иначе она бы вообще этого не делала.
«29 апреля прошлого года социальные работники приходили в дом моей матери в районе Мустамяэ. Они посоветовали мне подать в суд заявление на оформление опекунства. Мол, так я смогу лучше защищать интересы своей матери», - рассказывает Назира.
Она подала заявление, но 14 марта ее ожидал крайне неприятный сюрприз: согласно судебному постановлению, опекуном матери назначен вовсе не она, а город Таллинн.
«Самое непонятное, что меня даже не указали в качестве опекуна, хотя я сама выразила желание им быть, и мама тоже хочет, чтобы именно я стала ее опекуном», - говорит женщина, которая решила оспаривать судебное решение и бороться за право стать опекуном своей матери.
«Все мои знакомые в шоке от такого решения суда. Если у матери есть дочь и взрослые внуки, с которыми у нее хорошие отношения, зачем тогда назначать опекуном город?» - недоумевает Назира.
«Мама ясно выразила свое желание: она хочет, чтобы именно я была ее опекуном», - подчеркивает она. «И больше ничего не должно приниматься во внимание, кроме желания самого человека», - добавляет женщина.
«Ее семейный врач сказал, что город назначают опекуном только тогда, когда у человека нет близких. У меня есть документ от врача, который подтверждает, что на протяжении десяти лет именно я сопровождала маму на всех визитах. И все равно опекуном назначили не меня», - говорит Назира, не скрывая своего удивления.
Согласно судебному решению, за матерью сохраняется право голоса, однако ей не разрешили выбрать, кого она хочет видеть своим опекуном.
Письмо матери в суд
Назира поделилась с редакцией Elu24 письмом, которое ее мать отправила в суд:
«Я не даю городу права распоряжаться моим имуществом», - говорится в письме матери. «Единственным человеком, который может принимать такие решения, является моя дочь Назира, и никто другой», - пишет она.
Назира опасается, что над пожилыми людьми устанавливают опеку с той целью, чтобы город в какой-то момент мог завладеть их жильем.
Город отказывается комментировать ситуацию
Руководитель отдела Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Маарика Маасикас-Тыкке заявила, что данные, связанные с опекой, являются особо чувствительными персональными данными, и поэтому они не могут комментировать ситуацию по существу.
«В то же время могу подтвердить, что в соответствии с действующим правовым порядком Эстонской Республики, если участник судебного процесса не согласен с решением суда, он имеет право подать частную жалобу. Обжалование судебного постановления возможно в установленном законом порядке», - пояснила она.