«Вместо меня опекуном назначили город!» Жительница Таллинна борется за право ухаживать за своей матерью

Жительница Таллинна Назиpа обратилась в редакцию Elu24, переживая за свою 81-летнюю мать. «Она так несчастна и впала в депрессию. Просто нет слов. Всю жизнь проработала, а теперь вся ее пенсия находится в руках города. По закону ей положено только 50 евро в месяц», - говорит Назира, по словам которой, чиновники оказывали на нее давление, заставляя подать заявление на оформление опекунства. Иначе она бы вообще этого не делала.

«29 апреля прошлого года социальные работники приходили в дом моей матери в районе Мустамяэ. Они посоветовали мне подать в суд заявление на оформление опекунства. Мол, так я смогу лучше защищать интересы своей матери», - рассказывает Назира.

Она подала заявление, но 14 марта ее ожидал крайне неприятный сюрприз: согласно судебному постановлению, опекуном матери назначен вовсе не она, а город Таллинн.

«Самое непонятное, что меня даже не указали в качестве опекуна, хотя я сама выразила желание им быть, и мама тоже хочет, чтобы именно я стала ее опекуном», - говорит женщина, которая решила оспаривать судебное решение и бороться за право стать опекуном своей матери.

«Все мои знакомые в шоке от такого решения суда. Если у матери есть дочь и взрослые внуки, с которыми у нее хорошие отношения, зачем тогда назначать опекуном город?» - недоумевает Назира.