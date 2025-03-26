Стало известно, чем займется сразу после выхода из колонии актер Ефремов

Во время заключения у актера обострились хронические заболевания, Михаил Ефремов будет лечить хронические болезни легких.

Актер работал в колонии кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. По информации , зарплата Михаила Ефремова была 5 000 рублей (55 евро). Деньги обычно заключенные тратят в магазине в колонии, покупая печенье, чай и конфеты.

«Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», - сказала российским СМИ член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Также стало известно, что вдова погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова не собирается оспаривать решение суда об УДО. Адвокат вдовы Анна Бутырина рассказала, что срок прошел, их сторона не имеет никаких претензий. Пострадавшая сторона считает, что Ефремов понес наказание в достаточной мере, и надеется, что он также осознал тяжесть содеянного.

А вот адвокат старшего сына погибшего Сергей Аверцев заявил СМИ, что потерпевший может выступить против выхода Ефремова на свободу.

На связь в соцсетях также вышел Никита Ефремов. В Сети актер рассказал, что отцу одобрили УДО.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», - написал Никита Ефремов.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров отметил, что коллеги, конечно, будут работать с Михаилом Ефремовым. Люди - настоящие друзья - у него остались. Но будут и те, кто захочет заработать на хайпе и будут пытаться сделать себе имя на громких премьерах. Кинодеятель уверен, что Михаил Ефремов останется востребованным.

А вот народный артист РСФСР Юрий Назаров признался, что не рад тому, что Ефремов выходит на свободу. Он назвал коллегу «мажором, который совершил преступление». В интервью «Абзацу» Назаров напомнил, что трагедия произошла по вине Миши, он «сделал много ошибок» и это его «прошлая вседозволенность».

«Его отец был блестящим режиссером, чудом природы. Вопрос достижений Миши по отношению к папиным сомнителен. Зато он очень восторгался собой. Это его и сгубило», - поставил точку Юрий Назаров.

Напомним, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова. На свободу он выйдет уже через две недели, 9 апреля.