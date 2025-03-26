Жерару Депардье грозит пять лет за сексуальные преступления

«Я не понимаю, зачем мне ходить и лапать женщину, ее ягодицы, ее груди. Я не из тех, кто трется о других в метро», - заявил он суду. В ответ на обвинения актер заявил, что он не такой, добавив, что есть пороки, которые ему чужды.

Анук Гринберг, известная актриса, также сыгравшая в Les Volets Verts, поддержала двух истиц. И заявила, что Депардье постоянно делал непристойные замечания во время съемок, и утверждает, что нанявшие его продюсеры знали, что «нанимают насильника». Если Депардье признают виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 75 000 евро.

Судебный процесс, который, как ожидается, продлится не менее трех дней, изначально должен был состояться в октябре 2024 года, но был отложен из-за плохого самочувствия Депардье. Он начался в понедельник, 24 марта.

Около 20 женщин обвинили Депардье в неподобающем поведении, но это первое дело, дошедшее до суда.

В суде Депардье признался, что схватил одну из своих обвинительниц за бедра, но отрицал, что это было нападение, и заявил, что любые грубые комментарии, которые он мог сделать, были вызваны его плохим настроением.

«Я схватил ее за бедро, чтобы не поскользнуться, потому что я был так расстроен из-за нее, из-за жары, это была пятница, приближался конец съемок, я очень устал», - сообщил актер.