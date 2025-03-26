ОСТАВЛЯЕТ БЕЗ СЛОВ Стало известно, сколько зарабатывают астронавты, застрявшие в космосе

Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернулись на Землю на прошлой неделе после девятимесячного пребывания на Международной космической станции (МКС). Хотя их первоначальная миссия должна была длиться всего неделю, из-за технических проблем она значительно затянулась. Несмотря на это, они не получат сверхурочную оплату.
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Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня на борту корабля Starliner компании Boeing, рассчитывая, что их миссия продлится всего восемь дней. Однако инженеры NASA обнаружили проблемы с системой тяги Starliner, из-за чего возвращение астронавтов на этом корабле сочли слишком опасным. Поэтому пришлось искать альтернативный способ вернуть их домой.