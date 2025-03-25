Самолет авиакомпании AirFrance, летевший из Парижа в город Пуэнт-а-Питр в Гваделупе, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пассажира, который потерял свой телефон на борту, пишет Униан.
Во Франции самолет вернулся в аэропорт из-за рассеянного пассажира: что произошло
Уточняется, что самолет с 375 пассажирами было решено развернуть в качестве меры предосторожности. В воздухе он пробыл всего два часа.
По данным FlightRadar24, лайнер совершил один круг у западного побережья Франции, прежде чем вернуться в парижский аэропорт Орли. Через 20 минут после приземления он все же вылетел в Гваделупу.
В AirPlusNews сообщили, что эта ситуация произошла через месяц после того, как тот же самолет был вынужден повернуться в аэропорт вылета после того, как пассажир уронил свой телефон в вентиляционное отверстие, что значительно увеличило риск возникновения пожара. Это случилось с рейсом, который должен был лететь из Парижа в столицу Мартиники Фор-де-Франс.
«Опасаясь, что литиевая батарея телефона повреждена и существует риск возгорания, экипаж принял решение в качестве меры предосторожности направить рейс в Париж», - пояснили в авиакомпании.