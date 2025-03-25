26-летняя супермодель впервые прокомментировала роман с 50-летним Леонардо Ди Каприо

Итальянская топ-модель Виттория Черетти украсила обложку нового выпуска французского Vogue, снявшись в откровенных образах и примерив вещи от Chanel, Gucci, Alaia и других роскошных брендов. В беседе с ней редакция не могла не затронуть тему ее личной жизни.

По словам девушки, она очень не любит говорить на эту тему, и причина такого нежелания весьма веская.

«Как только что вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, вы становитесь "девушкой" или "парнем". И это может очень раздражать. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то и такого-то, которая была бывшей такого-то и такого-то. Вы не можете любить того, кого хотите, из-за ярлыков, которые люди просто навешивают на вас», - заявила Виттория.

Она считает, что личная жизнь должна быть личной. «Если я чему-то и научилась, так это тому, что нет ничего ценнее того, чего мы о тебе не знаем. Сохранить часть своей жизни для себя и своих близких - роскошь, которой многие представители нашей профессии не могут себе позволить. Поэтому я лелею свой тайный сад. Пословица гласит: "Нет нескромных вопросов, есть нескромные ответы"».