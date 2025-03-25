Джордж Клуни раскритиковал правительство США: Дональд Трамп эмоционально отреагировал

Как сообщает издание Variety, ранее звезда фильмов «Двенадцать друзей Оушена» и «Потомки» раскритиковал власти Америки. Это произошло во время рекламирования новой ленты «Спокойной ночи и удачи», где Клуни играет роль журналиста, который сталкивается с преследованием сенатора США.

«Когда судебная, исполнительная и законодательная ветви власти нас подводят, четвертая должна преуспеть. Издание ABC только что урегулировало судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе... Мы видим эту идею использования правительства для запугивания или выписывания штрафов, или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными. Правительство не любит свободу прессы. Никогда не любило», - сказал Джордж в программе «60 минут».

После интервью Клуни президент США отреагировал на его слова. На странице Truth Social он не сдерживал эмоций и назвал актера «второсортным».

«Зачем крайне дискредитированной программе "60 минут" делать полный "пафосный ролик" о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудачном политическом эксперте? Он упорно боролся за избрание "Сонного Джо" (так называли Джо Байдена, - прим. ред.), а потом, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я считаю, по приказу из лагеря Обамы выдвинул все для Камалы, чтобы вскоре понять, что это не сработает», - написал Трамп.