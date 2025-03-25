Названы шесть неочевидных полезных свойств имбиря для здоровья

Но польза для здоровья на этом не заканчивается, пишет CNET. Как рассказал Кенни Миттлештадт, врач функциональной медицины и специалист по акупунктуре, свежий имбирь согревает и используется для ежедневной поддержки пищеварения, иммунитета и общего оптимального здоровья, а сушеный имбирь считается энергетически более мощным и используется для разжигания «​пищеварительного огня».

Лечит утреннюю тошноту. Лечебные свойства имбиря обусловлены его основным биоактивным соединением гингеролом. Это мощное соединение может помочь пище быстрее перевариваться и может блокировать рецепторы серотонина в слизистой оболочке кишечника, успокаивая расстройство желудка.

Имбирь является распространенным средством лечения во время беременности, поскольку он не вызывает побочных эффектов. Он также может помочь пациентам, проходящим химиотерапию, и тем, кто испытывает послеоперационную рвоту или тошноту.

Облегчает менструальную боль. Многие девочки-подростки и женщины страдают от дисменореи или менструальной боли. Имбирь может помочь облегчить эти симптомы. Исследование с участием 168 молодых женщин сравнило имбирь и Новафен в облегчении менструальной боли. Оба препарата были одинаково эффективны.

Снижает артериальное давление. Исследователи обнаружили значительное снижение артериального давления у людей старше 50 лет после восьми недель ежедневного употребления не менее 3 граммов имбиря на основе метаанализа шести рандомизированных контролируемых исследований.