Американский актер и модель Ченнинг Татум поделился серией снимков, демонстрирующих, как менялась его физическая форма в зависимости от требований к ролям.
107 килограммов ради роли: актер Ченнинг Татум показал радикальные изменения фигуры
44-летний артист опубликовал на своей странице в Instagram три селфи с обнаженным торсом. На первом кадре – актуальная форма актера с весом 93 килограмма. На втором он показан с округлившимся животом – по словам Татума, в тот момент он весил 107 килограммов, готовясь к роли в фильме «Жозефина». А на третьем снимке актер уже с впалым животом и худым лицом, в тот момент его вес составлял 78 килограммов, и все это ради картины «Кровельщик».
«Я благодарен своей генетике, своему повару, диетологу и тренеру. Без вас мне не удалось бы так сбросить вес», – признался актер.
При этом Татум отметил, что впредь не планирует набирать вес для ролей: «Это слишком тяжело для организма».