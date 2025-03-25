107 килограммов ради роли: актер Ченнинг Татум показал радикальные изменения фигуры

44-летний артист опубликовал на своей странице в Instagram три селфи с обнаженным торсом. На первом кадре – актуальная форма актера с весом 93 килограмма. На втором он показан с округлившимся животом – по словам Татума, в тот момент он весил 107 килограммов, готовясь к роли в фильме «Жозефина». А на третьем снимке актер уже с впалым животом и худым лицом, в тот момент его вес составлял 78 килограммов, и все это ради картины «Кровельщик».